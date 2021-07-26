Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu: Çalışmalarımız iyi gidiyor, her şey yolunda. Geride bıraktığımız sezonlardan dersler çıkarmalıyız. İnşallah bu sene de elimizden gelen mücadeleyi terimizin son damlasına kadar vereceğiz. Biz, hazırız. Kafa olarak da hazırız. Pozitif bir ortam var. Taraftarlarımızdan da beklentimiz, ricamız bu pozitif ortamın bir parçası olmaları...

EURO 2020 üzüntüsü!

Hocamız (Vitor Pereira) takım içinde disiplini sağlamak için mücadele veriyor başarılı da oluyor. Çok iyi niyetli ve yarım kalan hikâyesini tamamlamaya geldi. Bizler de ona aracı olmaya çalışacağız. Hepimizin hedefi bir, başarıya aç bir vaziyetteyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Benim millî takım süreci de son derece konsantre geçti ama oynamayı çok isterdim olmadı.

MAÇ ANKARA’DA

Rakip G.Birliği

∂ Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe bugün TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara’daki mücadele 17.30’da başlayacak. İstanbul’daki idmanlarda genelde taktik ağırlıklı çalışmalara ağırlık veren Portekizli teknik adam, kafasındaki oyun planını uygulama imkanı bulacak.

Altay Bayındır: Milli takımda oynamayı çok istedim Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, EURO 2020'de Milli Takım kadrosundayken oynamayı çok istediğini ifade ederken, önümüzdeki sezon için hazır olduklarını ve taraftarında bu pozitif ortamın parçası olması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Altay Bayındır Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 33 maçta 2970 dakika süre alarak takımının en fazla sahada kalan ismi olurken, 1 kırmızı ve 7 sarı kart gören Serdar Aziz ise en hırçın oyuncu olarak kayıtlara geçti.