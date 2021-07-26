Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetimindeki Feberbahçe, Gençlerbirliği ile yaptığı hazırlık maçından mutlu ayrıldı. Sarı-laciverli ekip, rakibini 4-0 yendi. Ankara'daki İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini; 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakemler Burak Pakkan, Hakan Karabalcık ve Anıl Usta yönetti.

Fenerbahçe'nin golcüsü İtalya'dan Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Danimarkalı Andreas Cornelius ile anlaşmaya çok yakın. 1.93'lük golcü ile sarı lacivertli ekip arasında küçük pürüzlerin kaldığı iddia edilirken, Parma ile bonservis konusunda el sıkışıldı.

Fenerbahçe karşılaşmada şu kadroyla mücadele etti:

Berke, Nazım (Dk. 63 Zajc), Lemos (Dk. 63 Novak), Caulker (Dk. 63 Tisserand), Dirar (Dk. 46 Szalai), Ozan (Dk. 63 Muhammed) Sosa (Dk. 63 Gustavo), Caner (Dk. 63 Ferdi), İrfan (Dk. 63 Pelkas), Mert Hakan (Dk. 63 Osayi-Samuel), Samatta (Dk. 29 Serdar)

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadro dışı Son dakika haberine göre Fenerbahçe'de Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar ve Oğuz Kaan Güçtekin, yeniz sezon hazırlıklarını A Takımla sürdürmeyecek.

SAMATTA SAKATLANDI

Gençlerbirliği'nde ise maçta şu futbolcular forma giydi:

Ramazan (Dk. 57 Übeyd), Ömürcan (Dk. 73 Göktuğ), Arda Kızıldağ (Dk. 67 Muhammed), Mert (Dk. 57 Serdarcan) Kerem Can (Dk. 57 Metehan), Tshibola (Dk. 57 Musa), Dmytro (Dk. 79 Arda Tuzcu), LuaLua (Dk. 67 Sarp), Rahmetullah (Dk. 73 Alper), Belyaev (Dk. 57 Mustafa Seyhan), Sandro (Dk. 57 İlker).

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Samatta, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Fenerbahçe ilk idmana Vitor Pereira ile çıktı Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için start verdi. Yeni teknik direktör Vitor Pereira idman öncesi futbolcularla toplantı yaptı.