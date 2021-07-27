Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında takım anlamında tek temsilcimiz olan Filenin Sultanları bugün bir defa daha sahnede. Pazar günü son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup eden ve göğsümüzü kabartan Guidetti ve öğrencileri 10.25’te İtalya ile kozlarını paylaşacak. İtalya da ilk maçında Rusya’yı 3-0’lık skorla geçti. Favori Çin karşısındaki oyunu ile mest eden ve madalya umutlarımızı artıran millîler, bugün kazanması durumunda gruptan çıkmak adına büyük avantaj elde edecek. Ve çeyrek final ülkemiz adına olimpiyatlarda tarihî başarı olsa da bizim beklentimiz çok daha büyük.

Hayallerimiz var

“Hayallerimizi gerçekleştirmek için Tokyo’dayız” diyen ve bizden biri hâline gelen başantrenör Guidetti’nin deyimi ile madalya çok da uzak değil. Altı ülkenin yer aldığı grupta ilk dörde girenler çeyrek finale kalıyor. Ve gruptan çıktıktan sonra bir maçı kazanmamız (yarı final) madalya mücadelesi yapacağımız anlamına geliyor. Tüm Türkiye’nin destek verdiği ve Çin mücadelesini izlerken büyük keyif aldığı Filenin Sultanları, hem tarihî başarılar elde ediyor hem de ülkenin son dönemde fazlasıyla ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik duygusunu tekrardan pekiştiriyor.

Filenin Sultanları, Çin'i 3-0 mağlup etti A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti.

Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.