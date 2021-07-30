Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli Sırp sporcu 0000FF">Tokyo 2020'de yarı finalde elenmesiyle "altın-slam" şansı kalmadı.

3 BÜYÜK TURNUVAYI KAZANDI

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşarak 3 büyük turnuvayı da kazanan Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle geldi.

Tecrübeli sporcu, Tokyo 2020'de şampiyon olması durumunda 2021'in son büyük tenis turnuvası Amerika Açık'ı da alarak tarihte "altın-slam" yapabilen ilk ve tek erkek tenisçi olmayı istiyordu. Ancak olimpiyatta yarı finalde Alman Alexander Zverev'e mağlup olan Djokovic'in bu hayali suya düştü.

Djokovic Tokyo'da üst tura çıktı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Sırp tenisçi Novak Djokovic, Bolivyalı Hugo Dellien'i yenerek bir üst tura yükseldi.

Djokovic, Wimbledon'daki 6. şampiyonluğuna ulaştı 2021 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 7 numaralı seribaşı Matteo Berrettini'yi 3-1 yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ilk finalist Novak Djokovic Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Aslan Karatsev'i 3-0 mağlup eden 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, finale yükseldi.

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.