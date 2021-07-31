Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz finale yükselerek Türkiye tarihinde ilk kez okçuluk dalından madalya getirmeyi garantiledi.

Milli okçumuz yarı finalde Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.Mete Gazoz, TSİ 10.00'da yarı final maçına çıkacak.

Mete Gazoz, TSİ 10.45'te final maçına çıkacak.

DÜNYANIN 1 NUMARASINI ELEDİ

22 yaşındaki Milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde dünya sıralamasında ABD'li 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırmıştı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Çeyrek final için mücadele eden milli okçu, son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth ile karşı karşıya geldi.

Dengeli başlayan müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maça ağırlığını koyan ve motivasyonunu üst seviyede tutan Mete, sonraki 3 seti 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-1 kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, adını çeyrek finale yazdırdı.