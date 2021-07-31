Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Arjantin'i 3-0 yenerek son 8 biletini aldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Ebrar "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur. Türkiye'nin zor günler geçirdiğinin farkındayız. Onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz onların umudu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"UMARIM DAHA GÜZEL ŞEYLER DE BAŞARACAĞIZ"

Çeyrek finale çıkmanın önemine dikkati çeken Ebrar, "Bugün kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Kaybetmemiz durumunda çeyrek finale çıkmamız zorlaşacaktı. Olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finaldeyiz ve çok mutluyuz. Umarım daha güzel şeyler de başaracağız. Hepimiz heyecanlıyız." yorumunda bulundu.

Filenin Sultanları çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin'i 3-0 yenerek olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.