Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferiyle Süper Lig'de bomba etkisi yapan Mario Bolatelli, Adana'ya geldi. Adana Demirspor taraftarı coşkulu bir havayla yıldız futbolcuyu karşıladı. Balotelli'ye dokunmak isteyen Demirspor taraftarı, bu uğurda birbirini ezip geçti.

HAVALİMANINA AKIN ETTİLER

Adana Demirspor’un yeni transferlerinden İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Adana’ya gelişi ile çok sayıda Adana Demirsporlu taraftarlar Adana Havaalanı'na akın etti. Mario Balotelli’nin uçağının inmesiyle birlikte taraftalar tezahürat etmeye başladı.

BALOTELLİ YARIŞI

Mario Balotelli’nin havaalanından çıkmasıyla birlikte Adana Demirsporlu taraftarların tezahüratları arttı. Güvenlik güçlerinin önlemine rağmen taraftarlar İtalyan yıldıza dokunabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Balotelli yoğun taraftar grubunun içerisinden geçerek kulüp yöneticileriyle birlikte araca binerek havaalanından ayrıldı. Taraftarlar meşale yakarak Balotelli’nin olduğu aracı uzun süre takip etti.

Balotelli'den Mesut Özil açıklaması Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamada bulunarak "Sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum" ifadesini kullandı.

Balotelli: Bana ‘deli’ ibaresi medya tarafından yapıştırıldı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum” dedi.

Balotelli 9 numaralı formayı giyecek Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.