Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Milli güreşçimiz Yasemin Adar, 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi.

Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçimiz, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

YASEMİN TARİHE GEÇTİ

Karşılaşma sonrası gözyaşlarının tutamayan Yasemin, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

MADALYA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Türkiye'nin, Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 5'e çıktı. Milli sporcularımız, şimdiye kadar 1 altın 4 bronz madalya kazandı.

Rıza Kayaalp olimpiyat üçüncüsü oldu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin zirveyi bırakmıyor Çin'in, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 9. gün sonunda da genel madalya sıralamasında zirvedeki yeri sarsılmadı.