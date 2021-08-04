Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve bir madalya daha geldi. Hem de çok değerli ve anlamlıydı. Sebebi de ilk olması tarihe geçmesi. Jimnastik branşında oyunlara muhteşem başlamıştık. Dört sporcu ile yedi final görmüştük. Ve beklentimiz madalyaydı. Önceki gün iki sporcumuz beşinci ve yedinci sırada kalırken dün Ferhat Arıcan’dan tarihe geçen bir başarı geldi. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. Sorunsuz bir bitiriş yapan millî jimnastikçi, 15.633 puan topladı.

Kıl payı gümüş gitti

Ardından diğer sporcular sahne almaya başladı. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puan toplayıp ilk sıraya yerleşirken son sporcu Alman Lukas Dauser’in performansı ve puanı çok önemliydi. İkinci de olabilirdik üçüncü de. Dauser toplam 15.700 puan aldı ve Arıcan gümüşü kıl payı kaçırdı, bronzda kaldı. Son 8 sporcu arasında üçüncü olan Arıcan’ın bu derecesi Türk jimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak kayıtlara geçti. Bravo Ferhat Arıcan, helal olsun jimnastik sporcularımız ve antrenörlerimiz.

YILMAZ GÖKTEKİN:

Beş yıl önce söylemişti

Artistik Jimnastik Erkek Millî Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin: Çok gururluyuz, çok mutluyuz. Olimpiyatlarda alınan madalyanın anlamı çok farklı. Gelecek nesiller için çok güzel bir model oldu. Ferhat gerçekten inanmıştı. Bana 'Ben 5 yıl önce Rio'da bir şey bıraktım. Onu almaya gidiyorum.' dedi. İlk sırada çıkması stratejiydi. Ferhat 7. çıksaydı, önündeki 6 sporcunun stresini yaşayacaktı. Ben ona, 'Oğlum çık keyfini yaşa, tadını çıkar. Sen yap herkes düşünsün.' dedim. O da çıktı, çok güzel bir performans sergiledi.

Escobar’ın gözyaşları

Oyunlarda dün 400 metre finali vardı. Millî atlet Yasmani Copello Escobar, finali 47,81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Norveçli Karsten Warholm 45,94'le ilk sırada yer alırken, ABD'den Rai Benjamin 46,17 ile ikinci, Brezilyalı Alison dos Santos ise 46,72'yle üçüncü oldu. Escobar yarış sonrası üzüntüden gözyaşlarını tutamadı.

Ferhat Arıcan'dan bronz madalya Milli cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.