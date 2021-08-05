Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.SARAY-ST. JOHNSTONE

PLAY-OFF'A DOĞRU

Futbolda Türk günü! Avrupa kupalarının iki farklı kategorisinde üç farklı imtihanımız var. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turunda Galatasaray, bugün İstanbul’da İskoç ekibi St. Johnstone’u misafir edecek ve haftaya oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Eğer sarı kırmızılılar bu turu geçerse play-off turunda Randers ile karşılaşacak.

STAT: Başakşehir

HAKEM: Sandro Scharer (İsviçre)

SAAT: 21.00 YAYIN: D Smart Spor

TRABZONSPOR-MOLDE

FIRTINA ÇIKSIN

Geçelim bu sezon uygulamaya geçen UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine… Üçüncü eleme turundaki temsilcimiz Trabzonspor, Norveç ekibi Molde ile sahasında karşılaşacak. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş öncesi iç saha avantajını kullanmak isteyen Fırtına turu geçerse play-off etabında İtalyan temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Medical Park

HAKEM: Harm Osmers (Alman)

SAAT: 20.30 YAYIN: A Spor

D. BATUM-SİVASSPOR

AVANTAJ ARIYOR

Ve Sivasspor… Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, Trabzonspor gibi Konferans Ligi 3. elemesinde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile deplasmanda oynayacak. Öncelik tabii ki galibiyet ama beraberlik de rövanş için avantaj demek. Kırmızı beyazlılar bu turu geçerse play-off bölümünde L.Plovdin-Kopenhag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

STAT: Batum

HAKEM: İrfan Peljto (Bosna)

SAAT: 19.00 YAYIN: TRT Spor

UEFA Play-off'unda İstanbul derbisi ihtimali UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek olması Galatasaray'ın St. Johnstone'u elemesi halinde Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da UEFA, 2021/22 ve 2022/23 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını açıklarken 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul'da oynanacağını duyurdu.