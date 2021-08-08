Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Transferdeki bakış açısını değiştirip Teknik Direktör Fatih Terim’in anlayışına göre ‘kariyere değil geleceğe yatırım yapan’ Galatasaray, savunmasını da gençleştiriyor. Luyindama’nın performansından memnun olmayan sarı kırmızılılar aradığı ismi Danimarka’da buldu. Kopenhag’ın 22 yaşındaki yıldız adayı Victor Nelsson transferi büyük oranda bitti. Galatasaray, oyuncu için Danimarka ekibine taksitler halinde 7 milyon avro ödeyecek.

Luyindama gidiyor

22 yaşındaki futbolcuyla da beş yıllık sözleşme yapılacak. Ki yıllık ücreti de 800 bin avro civarında olacak. Victor Nelsson’un bu hafta içinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından resmî imzayı atması bekleniyor. Victor Nelsson da Cicaldau gibi Avrupa Kupası elemelerinde forma giydiği için Galatasaray’da grup maçlarına kadar süre alamayacak. Bu arada genç stoperin gelmesinin ardından Luyindama ile yollar ayrılacak.

Psikolojik destek vakti

PSV mağlubiyetleri sonrası Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray aynı kâbusu UEFA’da da görmek istemiyor. St. Johnstone ile İstanbul’da 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılarda Fatih Terim takımını ikinci maça mental olarak da hazırlamak için sık sık öğrenciliyle konuşmalar yapıyor. Tecrübeli teknik adam İskoçya’da rövanşta bireysel hata istemediğinin altını çizerken kendi oyunlarını sahaya yansıtıp turu geçecek güçte olduklarını vurguluyor.

Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması Teknik Direktör Terim, Morutan'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu, fakat söz konusu futbolcunun ücretinin gerektirdiği seviyelere ulaşamayacaklarını söyledi.