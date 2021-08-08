Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Klübü, ünlü oyuncuların sürpriz ziyaretiyle güzel anlar yaşadı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, kulübü ziyaret edip, antremanları yakından izledi.

BAŞKAN OTYAKMAZ KARŞILADI

Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Şafak Sezer, Ercan Avşar ve Ömer Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.

Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular, kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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