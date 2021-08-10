Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da dün önemli bir imza töreni vardı. Büyük kulüplerin her gün yeni bir gelir kapısı aradığı şu dönemde Fenerbahçe Kulübü, Paribu ile iş birliği çerçevesinde "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto parasının ön satışına başladı. Kendi dijital parasını yapan ilk kulüp olan sarı lacivertli takımın Fenerbahçe Token'ı devreye girdikten 30 saniye sonra 15 milyon TL kazançla tükendi. Seçenek 2 satışının bitmesinin ardından Başkan Ali Koç “Haksızlık, daha biz alamadık” dedi.

İyi ki geç girdik

∂ Paribu CEO’su Yasin Oral, imza töreninde 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon ‘Seçenek 1’ token’ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu. Bu duruma hem şaşıran hem de sevinen Başkan Ali Koç “Hâlihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Dijital dünyaya geç girmekte çok doğru yaptık. Bunu yaşayarak gördük. Bir buçuk sene önce aldığımız tekliflerle bugün aldığımız teklifler çok farklı” ifadesini kullandı.

Z kuşağına dikkat!

∂ Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç “Daha da büyük problem olacak. Avrupa’daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu sebeple dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor. Daha önce ekonomik anlamda ‘Tünelin sonunda ışık yok’ demiştim. Bugün itibarıyla tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hâle gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Namağlup F.bahçe!

∂ Süper Lig öncesi son hazırlık maçını Giresunspor ile yapan Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini 22. dakikada Szalai, 44'te Serdar Dursun ve 75'te Valencia kaydetti. Ev sahibi adına 60. dakikada Pelupessy ağları havalandırdı. Giresun’un Çotanak Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarıda golleri Mesut Özil’in kullandığı kornerlerle buldu.

Serdar boş geçmedi

∂ Özil, oynadığı futbolla sosyal medyada da gündem oldu ve taraftarların övgüsünü kazandı. Yeni transfer Serdar Dursun hazırlık maçlarındaki dördüncü golünü kaydetti. İki takım da ilerleyen bölümlerde bol bol değişiklik yaparak kadrolarındaki tüm oyuncuları görme şansı buldu. Fenerbahçe ayrıca hiç kaybetmediği hazırlık maçlarında beş galibiyet, iki beraberlik yaşadı.

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