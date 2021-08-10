Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de FC Cincinnati ile Orlando City SC takımları arasında naklen yayımlanan futbol maçını seyredenler ilginç bir olaya şahitlik etti. Maçın heyecanına dayanamayan 2 yaşındaki bir çocuk, aniden sahaya daldı. Peşinden de onu almak için annesi…

ANNE ÇOCUĞUNU HEMEN SAHADAN ÇIKARDI

Çocuğun, annesi Morgan Tucker ile birlikte Moskova’dan ziyaretçi olarak gelen Zaydek Carpenter olduğu açıklandı. Anne hemen çocuğunu kapıp sahadan çıkarırken, topun olmadığı bölgede meydana geldiği için çoğu seyirci olayı fark etmedi. Sosyal medyada duyurulması üzerine olay yayılırken anne ve oğlu daha sonra gülümseyerek poz verdi.

Fransa-Almanya maçında gösterici sahaya paramotorla indi EURO 2020 F Grubu'nda oynanan Fransa-Almanya maçında bir gösterici sahaya paramotorla indi.

Maç oynanırken sahaya inen güvercine su ikram edildi Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Denizlispor - Sivasspor karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz güvercin yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti.

UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’a hapis cezası İstanbul Vodafone Park'ta 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber’ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ı ‘yasak alanlara girme’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girmesini yasakladı.