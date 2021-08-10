Göztepe, 3 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan Efe Can Saçıkara ile 2023-2024, Altay Özkan ve Erkam Kömür'le de 2025-2026 sezonu bitimine kadar profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency'yi transfer etti Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency'yi transfer etti Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Lourency do Nascimento Rodrigues'i kadrosuna dahil etti.

Cherif Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'de! Cherif Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'de! Süper Lig'de mücadele veren Göztepe, HNK Gorica kulübünden Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.