Finlandiya'nın köklü takımlarından HJK Helsinki, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi PFK kulübü ile karşılaştı. İki karşılaşmayı toplam 5-2 kazanan Helsinki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi oldu.
Fenerbahçe'den 'yıldız' hamlesi Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol A takımının giyeceği formalardaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdığını duyurdu.
MAÇ TARİHİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Helsinki ile ilk maçına 19 Ağustos Perşembe günü çıkacak. Sarı Kanarya, ilk maçta rakibini sahasında ağırlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati ilerleyen günlerde belirlenecek.
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