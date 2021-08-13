Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından düzenlenen Paralimpik 2020'ye de koronavirüs vakaları damga vuracağa benziyor.
TUNUS TAKIMINDA KOVİD POZİTİF
Uluslararası turnuva kapsamında Tokyo'nun Narita Havalimanı'na inen Tunus Paralimpik Takımı'nda virüs saptandı.
Havalimanında PCR testi uygulanan 32 kişilik Tunus Paralimpik Takımı'nın bir yetkilisinde Kovid-19 tespit edildi.
KARANTİNAYA ALINDI
Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, takım yetkilisi karantina periyoduna alındı.
Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere başkent Tokyo'nun Edogawa bölgesine gönderilecek.
Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.