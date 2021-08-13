Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında iddialı transferleriyle gündemden düşmeyen Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. İlk lig maçı öncesi antremanda sakatlanan Pelkas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı haberi Sarı-Lacivertli ekpte şok etkisi oluşturdu.

SAĞ OMZU ÇIKMIŞTI

Sağ omzu çıkan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Yunan oyuncu, "Omzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Pelkas'dan kötü haber Adana Demirspor maçı öncesi hazırlık yapan Sarı-lacivertli ekip, Pelkas'ın kolunun çıkmasıyla şoku yaşadı.