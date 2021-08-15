Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Moldova’nın Sheriff Tiraspol ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak play-off mücadelesini yönetecek.

UEFA’DAN CÜNEYT ÇAKIR’A GÖREV

17 Ağustos Salı günü Moldova’nın Trispol şehrindeki Sheriff Stadyumu’nda oynanacak maça Cüneyt Çakır atandı. Saat 22.00’de başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Young Boys - CFR Cluj mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Avrupa Şampiyonası tarihine Cüneyt Çakır damgası EURO 2020'de dün akşam 3. kez sahaya çıkan hakem Cüneyt Çakır, kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonası maçını yönetti. Çakır, bu istatistikle Avrupa Şampiyonası'nda en çok maç yöneten hakem unvanına sahip olarak tarihe geçti.

Cüneyt Çakır, Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek Cüneyt Çakır, Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda pazartesi günü oynanacak olan Ukrayna-Avusturya maçını yönetecek.