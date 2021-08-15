Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana yaklaşık 6 ay sonra ilk golünü atmış oldu.
Mesut Özil: Pereira bizi şampiyon yapar F.Bahçe’nin yıldızı “Pereira zeki bir hoca, ne yapacağını biliyor. Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Hücum oynatmak istiyor. Bu da bizim istediğimiz. Çünkü biz F.Bahçe’yiz her takıma karşı kazanmak isteriz” dedi
Mesut Özil 79 dakikada rekor kırdı Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile karşılaştığı ve 2-1 galibiyetle ayrıldığı maçta sahaya ilk 11'de çıkan Mesut Özil, oyunda kaldığı 79 dakika içerisinde 37 pas denemesinin tamamında isabet sağladı.
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı
Fenerbahçe’de Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil attı. Bu aynı zamanda Mesut'un takımındaki ilk golü oldu.
Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti. Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana yaklaşık 6 ay sonra ilk golünü atmış oldu.
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