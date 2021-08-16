Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Konfederasyon Ligi’nde ön elemeyi geçen ve play-off turuna kalan Trabzonspor bugün ligdeki ilk imtahını Yeni Malatyaspor deplasmanında verecek. Mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan ve yeni takviyelerle gücüne güç katan, lige de iyi başlamak isteyen bordo mavililerde yeniler arasında durumu en çok merak edilen isim ise hiç kuşkusuz Andreas Cornelius.

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‘Yeni Sörloth’ olarak golcü oyuncu bugün Malatya’da siftah yapacak. İlk maçların psikolojik anlamdaki önemine değinen Abdullah Avcı, galibiyetin moral ve motivasyonlarını artıracağı görüşünde. Avcı, son iki resmî maçta özellikle savunmada yapılan hatalara da dikkat çekip Yeni Malatyaspor deplasmanında daha dikkatli olunmasını istiyor. Öğrencilerine ‘toplu hücum toplu defans’ diyor.

CENGİZ’İN YANINA

Ve Sörloth Fransa’ya

Alman ekibi Leipzig’in kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Alexander Sörloth’un yeni adresi belli oluyor: Marsilya. Cengiz Ünder’i kadrosuna katan Fransız ekibinin Norveçli golcüye kısa sürede imza attırması bekleniyor.

Hava kuvvetleri komutanı: Cornelius Parma’dan transfer edilen Danimarkalı golcü, Sörloth’tan daha yüksek hava hâkimiyetine sahip. ‘Gol Kralı’ unvanı var. Yeni bir sayfa, macera ve çıkış için bordo mavili kulübü tercih etti