Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa dün Şenol Can ile yollarını ayırdı. Perde arkasında ise TFF'den gelmesi beklenen ceza var. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den küme düşen Erzurumspor, Şenol Can'ı pro lisansı olmadan çalıştırdığı için Kasımpaşa'nın ligden düşürülmesi ve kendilerinin geri alınması için TFF'ye başvuru yapmıştı. TFF’nin Can’a 1 yıl men cezası vereceği konuşuluyordu.

Usulsüz çalıştırdılar

Kasımpaşa’nın resmî sitesinde yayınladığı 'Sayın Şenol Can'la yollarımızı ayırdık' yazısına gönderme yapan Erzurumspor, 'Sayın değil teknik direktörünüz Şenol Can' ifadelerini kullandı. Erzurum ekibi, pro lisansı olmayan Can’ı teknik direktör olarak çalıştırarak TFF talimatlarına aykırı hareket eden Kasımpaşa ile Karagümrük'ün küme düşürülmesi için Tahkim'e başvurdu.

Kasımpaşa'da Şenol Can ile yollar ayrıldı! Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.