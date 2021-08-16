Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü ve yeni umutlarla girdiği sezonun ilk maçında deplasmanda ligin yeni takımı Adana Demirspor'a konuk oldu. Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi dünyaca ünlü transferleriyle dikkat çeken Samet Aybaba'nın takımı karşısında üçlü savunmayla yer alan sarı-lacivertli takım oyunuyla tatmin etmese de sahadan üç puanla ayrıldı.

Direkleri dövdüler

Karşılaşmanın dokuzuncu dakikasında Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten geri dönerken, Samatta'nın ileri uçtaki etkisizliği ve top kayıpları Fenerbahçe'yi bir hayli zor durumda bıraktı. 33'te Luis Castro'nun ceza sahası dışından çektiği şut Altay'ı geçerken, direkler bu defa Fenerbahçe'nin yanındaydı. 45+1'de Balotelli ceza sahası dışından kaleyi yoklasa da Altay sezonun ilk önemli kurtarışını yaptı.

Santrforsuz Fener

İkinci yarıya Ferdi yerine Serdar Aziz, Samatta yerine ise Serdar Dursun ile başlayan Fenerbahçe'de değişiklikler saniyeler içinde golü getirdi. Serdar Dursun'un tek topuna iyi hareketlenen İrfan Can'ın pasıyla topla buluşan Mesut Özil sarı-lacivertli formayla ilk golünü atarak takımını öne geçirdi: 1-0. Serdar Dursun'un sakatlığı sonrasında santrforsuz kalıp büyük baskı yiyen Fenerbahçe, skoru korumayı başardı.

Mesut Özil Süper Lig'deki ilk golünü attı Fenerbahçe’de Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil attı. Bu aynı zamanda Mesut'un takımındaki ilk golü oldu.