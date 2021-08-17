Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ilk haftasında İH Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor ara vermeden, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play – Off maçının hazırlıklarının startını verdi.

ANTRENMAN BASINA KAPALI OLARAK YAPILDI

Play – Off turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile hazırlıklara başladı. Basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

ARA VERMEDEN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise ısınma hareketiyle idmana başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise pas çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı.

MÜSABAKANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor ile Kopenhag 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mykola Balakin görev yapacak.

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