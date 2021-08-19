Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bir Avrupa maçıyla veda ettiği Fenerbahçe’ye geri dönüşünden sonra ilk Avrupa imtihanını verecek Vitor Pereira, dün basının karşısına çıktı. Helsinki mücadelesine yönelik açıklamalarda bulunan Portekizli hoca, golcü sıkıntısı yaşadığı süreçte gelen transfer sorusuna net cevap verdi. Helsinki maçında golcü eksikliğe çözüm bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Pereira, transfer beklentisini “Gol atan, bitirici, vuruşu iyi olan bir forvet istiyorum. Toplu, topsuz iyi oynayan, kuvvetli, dengeli, ofansif olarak bize zekâ katacak oyuncular tercih ediyorum” sözleriyle özetledi.

Zor bir maç olacak

Vitor Pereira, Helsinki sınavı için ise temkinli konuştu. Sezon iyi başladıklarını belirten Portekizli “Ancak fiziki olarak güçlü ve organize bir ekiple karşılaşacağız. Ritim olarak bizden daha iyi durumdalar” yorumu yaptı. Buna rağmen saha avantajını değerlendirip, rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerinin altını çizen Pereira oyuncularına güvendiği vurguladı. Pereira “Elimde sihirli bir değnek yok. Hafta hafta seviyemizi yükselterek istikrarlı bir takım olacağız” derken oyun kurgusu için, “Sistemler esnektir. 3-4-3 başlayıp bunu başka formasyonlara çevirebilirsiniz” dedi.

PREMIER LİG'DE OYNAYACAK

Ozan Tufan Watford'da

F.Bahçe'de Vitor Pereira'nın gelmesiyle ikinci planda kalan Ozan Tufan İngiltere'ye transfer oldu. Bir süredir futbolcuyu almak için uğraşan Premier Lig ekibi Watford, sarı lacivertli kulüple 1 milyon avro kiralama bedeli ve 7.5 milyon avroluk satın alma opsiyonunda anlaştı. Watford bu sezon sonunda küme düşmez ise F.Bahçe'ye 7.5 milyonluk bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyanlar Pereira'nın gözdesine talip! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Teknik Direktör Pereira'nın gözdesi haline gelen Miha Zajc için İtalyanlar devreye girdi.

Pereira giyotini Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu gidecekler raporunda sürpriz isim yok. Vitor Pereira; Perotti, Dirar, Zanka, Zajc ve Lemos’la devam etmeyi düşünmediğini raporuna yazdı. Tisserand ve Samatta şimdilik belirsiz…