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Filenin Sultanları'ndan 3'te 3
22.08.2021 - 19:04 | Son Güncelleme: 22.08.2021 - 19:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Etiketler : voleybol,filenin sultanları,avrupa şampiyonası,
800661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/800661.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
2
2
0
0
6
6
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
3
4
03
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
1
0
2
4
04
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
2
1
1
0
1
4
05
TRABZONSPOR A.Ş.
1
1
0
0
4
3
06
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
07
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
1
1
0
0
1
3
09
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
1
0
1
-2
3
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
0
1
0
0
1
11
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
1
0
1
0
0
1
12
GÖZTEPE A.Ş.
1
0
1
0
0
1
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
14
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
15
YUKATEL KAYSERİSPOR
2
0
1
1
-3
1
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
1
1
-3
1
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-1
0
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-1
0
19
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-4
0
20
GZT GİRESUNSPOR
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yukatel Kayserispor 1 - 1 Adana Demirspor A.ş.
21.08.2021 19:15
Kasimpaşa 2 - 0 Gzt Giresunspor
21.08.2021 19:15
Rizespor 0 - 0 Vavacars Fatih Karagümrük
21.08.2021 21:45
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 0 - 0 Beşiktaş
21.08.2021 21:45
Alanyaspor 1 - 4 Altay
22.08.2021 19:15
Konyaspor - Başakşehir
22.08.2021 21:45
Fenerbahçe - Fraport Tav Antalyaspor
22.08.2021 21:45
Göztepe - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23.08.2021 19:15
Trabzonspor - Sivasspor
23.08.2021 21:45
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
EYÜPSPOR
2
2
0
0
3
6
02
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
2
4
03
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
3
3
04
YILPORT SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
3
05
MENEMENSPOR A.Ş.
1
1
0
0
2
3
06
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
1
0
0
2
3
07
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
1
1
0
0
1
3
08
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
09
ADANASPOR A.Ş.
2
0
2
0
0
2
10
BURSASPOR
1
0
1
0
0
1
11
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
1
0
0
1
12
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
13
ALTINORDU
2
0
1
1
-2
1
14
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yilport Samsunspor 3 - 1 Balikesirspor
21.08.2021 19:15
Eyüpspor 2 - 1 Ankara Keçiörengücü
21.08.2021 21:45
Altinordu 1 - 3 Tuzlaspor A.ş.
21.08.2021 21:45
Adanaspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.08.2021 17:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
22.08.2021 17:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Istanbulspor
22.08.2021 19:15
Ankaragücü - Kocaelispor
22.08.2021 21:45
Manisa Futbol Kulübü - Denizlispor
23.08.2021 19:15
Erzurumspor - Bursaspor