Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türk cimnastikçiler başarılı grafikleriyle dikkat çekti. Milli sporcularımız turnuvadan 13 madalyayla dönmeyi başardı.

8 ALTIN, 3 GÜMÜŞ, 2 BRONZ

Spor müsabakalarında milli sporcularımız başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda Türk sporcuların; 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attıkları duyuruldu.

MADALYA ALAN SPORCULAR



Şampiyonada kategorilerine göre madalya kazanan Türk sporcular şunlar:

Büyükler Tek Erkekler:

Altın madalya: Mehmet Utku Çırak

Büyükler Tek Kadınlar:

Gümüş madalya: Nil Deniz Bal

Büyükler Çiftler:

Altın madalya: Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül

Gümüş madalya: Nil Deniz Bal ve Metehan Özsoy

Büyükler Trio:

Altın madalya: Metehan Özsoy, Nil Deniz Bal ve Seran Solak

Büyükler Grup:

Altın madalya: Nazlı Özgör, Ahmet Çoruh, Erkut Ergin, Nihatcan Gül ve Metehan Özsoy

15 - 17 Yaş Tek Kadınlar:

Altın madalya: Ekin Zeren Fırat

Gümüş madalya: Şimal Şeyman

15 - 17 Yaş Tek Erkekler:

Altın madalya: Okay Arsan

Bronz madalya: İsmail Yağız Altıparmak

15 - 17 Yaş Çiftler:

Altın madalya: Ekin Zeren Fırat ve İsmail Yağız Altıparmak

Bronz madalya: Okay Arsan ve Şimal Seyman

15 - 17 Yaş Trio:

Altın madalya: Okay Arsan, Şimal Seyman ve Göktürk Balcı

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