Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar sekiz takviye yapan ve transfer harekâtını sürdüren Galatasaray, Olimpiu Morutan’ı da bitirdi. Adı daha önce de defalarca sarı kırmızılılarla anılan Rumen oyuncu için Steau Bükreş Başkanı Gigi Becali açıklamalarda bulundu. Oyuncusuna 10 milyon avro değer biçen Becali “Morutan’ı 5 milyon 700 bin avroya Galatasaray’a satım. 4 milyon 200 bin avrosunu peşin, kalan 1 milyon 500 bin avrosunu da UEFA’da gruplara kalırlarsa ödeyecekler” dedi

Terim teyit etti

Teknik direktör Fatih Terim de dünkü maç sonrası Morutan sorularına, "Bu transferde 10-15 milyon avro paralardan nerelere geldik. Yetenekli bir genç futbolcuyu daha kadromuza katmak istiyoruz" karşılığını verdi. Futbolcunun sarı kırmızılı formayı giyebilmesi için kadrodan bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyor. Hem limit kısıtlaması hem de yabancı kuralı sebebiyle eli sıkışan Aslan’da gözler yüksek maaş alan Falcao, Babel ve Feghouli’ye çevrildi. En zayıf halka Falcao.

RİZE-G.SARAY ARASINDA

Çağlayan atışmaları

∂ Oğulcan Çağlayan olayı yine çözülemedi. Çaykur Rizespor Kulübü, eski oyuncusu konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşma sağladıklarını ancak imza aşamasında sarı kırmızılı yönetimin şartları değiştirmek istediğini belirtti. Galatasaray Kulübü ise buna cevap verip haksız itham ve suçlamalarla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak “Sessiz duruşumuz yanlış anlaşılmakta. Haklı mücadele ve dik duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz” denildi.

ALTYAPIDAN OYUNCU ŞARTI

Aslan kurala uymadı

Yeni kurallara göre Süper Lig takımları, sahada veya yedek kulübesinde 1997 veya sonrasında doğan bir altyapı oyuncusunu bulundurmak zorunda. Galatasaray'ın 21 kişilik dünkü kadrosunda bu şartlara uyan bir altyapı oyuncusunun bulunmaması dikkat çekti.

NİHAYET G.SARAY MAÇINDA

Üç yıl sonra Göçek

Galatasaray'a karşı uğruna Kulüpler Birliği bildirisi imzalanan hakemlerden biri olan Hüseyin Göçek, 2 yıl 9 ay sonra ilk defa bir Galatasaray maçı yönetti. Hüseyin Göçek son olarak 23 Kasım 2018'de 1-1 biten Galatasaray-Konyaspor maçında düdük çalmıştı.

Fatih Terim'den Morutan transferi açıklaması Teknik Direktör Terim, Morutan'ın çok beğendiği bir oyuncu olduğunu, fakat söz konusu futbolcunun ücretinin gerektirdiği seviyelere ulaşamayacaklarını söyledi.