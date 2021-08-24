Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta karşılaşmaları ile sürerken Galatasaray, geriye düştüğü maçta evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan yayıncı kuruluş ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, sarkı kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan övgüyle bahsetti.

"ONUNLA ALAKALI HİÇBİR ZAMAN ŞÜPHEM OLMADI"

Volkan Demirel, bir süredir performansı tartışma konusu olan Muslera'yı yere göğe sığdıramadı. Demirel, "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada, son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'i demek. Performans odaklı bakmamak gerekiyor, sezon içerisinde ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı" dedi.

"Her kaleci kötü goller yiyecektir ama kötü gol yemek kötü kaleci olduğu anlamına gelmez" diyen Demirel, "Son 10 yılda Muslera Türk futboluna damgasını vurmuştur" ifadesini kullandı.

Galatasaray Hatay'ı Luyindama ile aştı Fatih Terim'in takımı Lobzhanidze’nin şok golüyle geri düştü. Feghouli beraberliği sağladı. Takımdan gönderilmesi düşünülen Luyindama 88’de Cimbom'u ipten aldı