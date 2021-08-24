Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gösterdiği başarılı performansı katlayarak 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na damga vuracak bir mücadele sergiledi. D Grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamlamayı başardı.

SULTANLARIN EN SKORER İSMİ EDA ERDEM OLDU

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan ve iki yenilgisiz takımın karşı karşıya geldiği karşılaşmada milliler, baştan sona oyun disiplinini koruyarak salondan galip ayrıldı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, 16 sayıyla Hollanda karşısında milli takımın en skorer oyuncusu oldu.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada beşte beş yapan "Filenin Sultanları", sadece ilk maçta Romanya'ya set verdi.

Mililer, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynayacağı 8'li final maçında B Grubu'nun dördüncüsü ile karşılaşacak.

Turnuvada 8'li finaller, 28-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

TURNUVADAN AYRINTILAR

Salon: BT Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev, Sabine Witte

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın (Simge Şebnem Aköz)

Hollanda: Anne Buijs, Eline Timmerman, Elles Dambrink, Nika Daalderop, Juliet Lohuis, Britt Bongaerts (Kirsten Knip, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Laura Dijkema, Mamit Jasper, Celeste Plak, Indy Baijens)

A Milliler, Finlandiya'yı 3-0 devirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları'ndan 3'te 3! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç'le karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Setler: 21-25, 21-25, 20-25

Süre: 80 dakika