Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona “fırtına gibi” giren takımın adı Trabzonspor. Geçen sezon kötü gidiş sonrası takımın başına Abdullah Avcı’yı getiren ve belli bir noktaya kadar gelen bordo mavililer hedeflerinin uzağında kalmıştı. Şampiyonluk söylemi dillendirilmiyor, hafta hafta gidiliyor ve uzun vadeli bakış açısından uzak duruluyordu. Bu sezon ise çok farklı bir durum var. Hem takımda hem de teknik direktör Abdullah Avcı’da. Aynı Avcı, ilk haftadan öz güvenli bir şekilde ‘şampiyonluğu’ telaffuz edip güvenini ve kararlılığını dile getiriyor.

Neden olmasın!

Ayrıca kazandığı maçın ardından da hakem yönetiminde gördüğü yanlışı vurgulayıp ‘adalet’ diyor. Ki, Abdullah Hoca’nın tarzında hakem yönetimlerine karşı yorum çok nadirdir. O da şimdiden muhtemel adaletsizliklerin ve hataların önüne geçmek adına standart istiyor ve bunun takipçisi olacaklarını ifade ediyor. Ligi geride bırakıp Roma rövanşına dönen bordo mavililerde Avcı “Tur zor ama imkânsız değil. Eğer her geçen gün üzerine koyduğumuz oyunumuzu sergiler karakter gösterirsek neden olmasın” diyor.

YENİ STOPER DENSWIL

Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil'i 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavili kulüp, Bologna'dan bedelsiz alınan oyuncuya bir yıl için 1 milyon 175 bin avro garanti ücret ödeyecek. Dün Trabzon'a gelen Denswil bugün idmanlara başlayacak.

AVCI’DAN YABANCI YORUMU

İleri değil geri gideriz

∂ Abdullah Avcı, 8+6 yabancı kuralı konusunda da “Bu tür kurallar, kanunlar, yerli oyuncuyu geliştirmez, tıkar. Bununla ilgili çalışmalar da yaptım. 6 artı 2’ler, 5 artı 3’ler gördük. Bunların hiçbiri gelişime katkı sağlayamaz. Rekabeti sağlayacak üretimdir. Kendi alt liglerine eğitim amaçlı uygulama ve denetleme yapacaksın. Liglerin organizasyonunu doğru yapacaksın. Bunlar olmadığı sürece bize zarar verecek” dedi.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile 14 maçtır yenilmiyor Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasını da galibiyetle kapatarak 6 puana ulaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini de sürdürdü.