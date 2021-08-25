Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, transfer sezonunda emin adımlarla ilerliyor. Uzun süredir aslanın gündeminde olan Morutan'ın transferi nihayete erdi. Rumen futbolcuyla 5 yılık sözleşme imzalandı.

FCSB'YE 3 MİLYON 500 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-kırmızılı takım, dün gece İstanbul'a getirdiği Morutan ile sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Morutan için eski kulübü FCSB'ye 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

5 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Galatasaray'dan transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'dan transfer açıklaması Galatasaray SK, Morutan'ın transferi için resmi olarak görüşmelere başlandığını açıkladı.