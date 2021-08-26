Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. En dikkat çeken açıklama yabancı kuralı konusundaydı. Çebi "8+3 yabancı kuralını doğru bulmuyorum. En olabilir şekliyle, ilk 45 dakikada 8+3'le çıkarsınız ama ikinci 45 dakikada hocaları serbest bırakırsınız. Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi bir ya da üç transfer yapma planına götürüyor" dedi.

Çebi, Gedson transferi konusunda ise "Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var" ifadesini kullandı.

N'SAKALA GAYET İYİ

Siyah beyazlıların patronu listeyi UEFA'ya vermeden önce minimum bir, maksimum üç transferde kalmak istediklerini belirtirken, Beşiktaş’ın Gaziantep maçında penaltısının verilmediğini belirterek, “Herkes kendi takımı için aynı şeyleri söylüyor. Umarım bu tür hatalar ilk haftalarda kalır ve sürmez. Bu böyle devam ederse yandık” dedi. Öte yandan aynı maçta fenalaşıp hastaneye kaldırılan N'Sakala'nın iyi olduğu ve millî arada idmanlara başlayacağı açıklandı.

"KENDİMİ İSPATLAMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Brezilya basınında çıkan "Shakhtar Donetsk'teki gibi olamaz" şeklindeki yorumlara gülüp geçtiğini söyleyen Alex Teixeira “Bunları söyleyenleri göstereceğim performansla utandıracağım. Herkese kendimi yeniden ispatlayacağım” diyerek hırsını ortaya koydu.

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