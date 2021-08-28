Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonlar Ligi’nde Sporting, B. Dortmund ve Ajax’la eşleşen Beşiktaş için “Kolay kura” yorumları yapılmıştı. Gazetemize açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, B. Dortmund’un 557, Ajax’ın 350, Sporting’in ise 240 milyon avro değeri olduğuna dikkat çekerek “Bizim kadro değerimiz ise 99 milyon avro. Üstelik kadro dışı oyuncularımız da buna dâhil. Arada ciddi bir uçurum olsa da teknik direktörümüz Sergen Yalçın, güçlü kadromuz ve muhteşem taraftarımızla bu farkı kapatacağımıza inanıyorum” dedi.

Dortmund favori

Sergen Yalçın da dört takımın son maça kadar rekabeti sürdüreceği bir gruba düştüklerini söyledi. “Gruptaki rakiplerin üçü de proje takımı” diyen Yalçın Borussia Dortmund’u grubun favorisi olarak gördüğünü ifade etti. Alman ekibinin savunmadaki zaaflarını değerlendirmeye çalışacaklarını dile getiren Yalçın, ‘Grubun en sistemli takımı’ dediği Sporting’i özellikle kanatlardan durdurmak mecburiyetinde olduklarını, maç başına üç gol ortalamayla oynayan Ajax’a karşı da çok iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

Can ve Umut

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