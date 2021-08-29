Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Paralimpik Oyunları koronavirüsün gölgesinde sürüyor. Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 11 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini ve böylelikle akredite kişiler arasında virüse yakalananların sayısının 230'a yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer alırken, virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

Tokyo Paralimpik Oyunları OHAL gölgesinde başladı Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları, ülkede etkisini arttıran salgının gölgesinde başladı. Dev organizasyonun açılışı salgın tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak yapıldı.