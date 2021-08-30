Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın Filibe şehrinde oynanan karşılaşmaya etkili bloklarla 4-1’lik seriyle başlayan Türkiye, ilk seti rahat bir şekilde 25-13 aldı. Grup maçlarında beş maçta sadece bir set kaybeden ay yıldızlılar ikinci sete iyi başlayamadı.

Çektik aldık…

İkinci sette 8-2 geriye düşen ay yıldızlılar farkı bir sayıya (11-12) indirse de bu seti 25-22 kaybetti: 1-1. Hande Baladın’ın performansıyla öne çıktığı üçüncü seti 25-14 kazanan Sultanlar, dördüncü seti de etkili oyunla 25-13 kazanıp 3-1’lik sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Millîler, Ukrayna’yı 3-1 yenen Polonya ile yarın 20.30’da çeyrek finalde karşılaşacak.

Geri dönüşleri seviyoruz

Millî takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt “Her zaman geri dönüşleri seviyoruz. Kaybettiğimiz setler sonrası reaksiyon vermeyi biliyoruz. Bu yüzden savaştık ve kazandık” dedi.

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son maçında Hollanda'yı 3-0 yenip, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, A milli takımımızın kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.