Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftalarında flaş bir ayrılık kararı geldi. Göztepe'nin teknik direktörlük görevini yürüten Ünal Karaman ile yollar ayrıldı.

ÜNAL KARAMAN'IN GÖZTEPE KARNESİ

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı belirtilerek, "Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Ünal Karaman: "Şapkamızı önümüze koyacağız" Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşısında kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bunun için şapkamızı önümüze koyacağız. Her ne kadar lig az kalmış olsa da profesyonel hayat hem bizim için hem de oyuncular için devam edecek" dedi.

Ünal Karaman: Dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalıştık Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Başlangıç ve bitiş düdüğü arasında olabildiğince dikkatli olup, tavizsiz oynamaya çalışan takımımı, hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Ünal Karaman: “İnşallah bu serüveni devam ettireceğiz” Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde daha rahat bir şekilde bakıp, daha rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir ortam içerisinde inşallah bu serüveni devam ettireceğiz” dedi.