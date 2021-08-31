Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları’nda Ebrar Karakurt 20 sayıyla en skorer isim olurken; ona Eda 12, Hande 11, Tuğba 10, Zehra 9, Cansu 1 sayıyla eşlik etti.

Ay-yıldızlı ekip, 3 Eylül Cuma günü Sırbistan - Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Kolodruma

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) - Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Türkiye: Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Ayça (L)

Polonya: Efimienko, Wenerska, Czyrnianka, Alagierska, Stysiak, Gorecka, Stenzel (L) Jagla (L) (Smarzek, Lukasik, Grajber, Nowicka)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 1 saat 17 dakika (25’ 23’ 29’)

Filenin Sultanları çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya ile karşı karşıya geldi. Maçın genelini üstün geçiren Filenin Sultanları, Çekya'ya tek set verdi ve 4 setin 3'ünü alarak adını son 8'e yazdırdı.

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son maçında Hollanda'yı 3-0 yenip, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

Filenin Sultanları'ndan 3'te 3! CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki 3. maçında İsveç'le karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, A milli takımımızın kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.