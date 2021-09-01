Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi. Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

Falcao gitti gidiyor Yıllık 8 milyon avroluk maliyeti ve sıkça yaşadığı sakatlıklar yüzünden takımda istenmeyen adam hâline gelen golcü futbolcu ABD’den Inter Miami ile prensip anlaşmasına vardı