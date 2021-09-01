Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir madalya da atıcılıkta geldi. Paralimpik oyunlarında şu ana kadar 11 madalya kazanan sporcularımıza dün de atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar katıldı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki millî sporcu, 234,5 puanla gümüş madalya elde etti. Finallerde yarışan bir diğer sporcumuz Aysel Özgan ise 8’inci oldu. Atıcılıkta erkekler 10 metre havalı tabanca P1 sınıfında Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz finale çıkamadı.

Elenen elenene

Tokyo’daki oyunlarda okçulukta erkekler makaralı yay açık kategorisinde millî sporcu Murat Turan, çeyrek finalde elendi. Erkekler makaralı yay açık 8'li eleme turunda da Bülent Korkmaz, Rus Shigaev'e mağlup olarak çeyrek finali göremedi. Kadın Masa Tenisi Takımımız çeyrek finalde Hırvatistan’a, erkeklerimiz de Slovakya’ya mağlup olup erken raket attı! Atletizmde kadınlar F11 disk atma finalinde ise Büşra Nur Tırıklı 6. oldu. Golbol Erkek Millî Takımı ise çeyrek finalde Brezilya'ya 9-4 yenildi.

Madalya yağmuru Tokyo’da ilk altın madalyamız masa tenisinde Abdullah Öztürk’le geldi. Okçulukta Nihat Türkmenoğlu ile gümüş, Bahattin Hekimoğlu ile bronz aldık. Yüzmede ise Sevilay Öztürk ile üçüncülük yaşadık