Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonunu en hareketli geçiren takımlardan biri olan Fenerbahçe son olarak yeni forvet Mergim Berisha'yı duyurdu. Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından transfer edilen Alman golcü ile 4 yıllığına anlaşma sağlandığı öğrenildi.

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE 4 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE OLACAK

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha’yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha’ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Mergim Berisha" denildi.

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