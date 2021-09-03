Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan savaşı geçici olarak durdu. Sarı kırmızılılar transferde yaşanan ihtilafını çözmek için Karadeniz ekibine 1 milyon 200 bin avroluk ödeme yaptı. Hemen ardından da oyuncunun lisansı çıkarıldı. Ancak Cimbom bu ödemeyi ihtirazi kayıtla yani ‘hakları saklı kalmak kaydıyla’ yaptı. Eğer Yargıtay ceza kararını bozarsa Aslan yaptığı ödemeyi geri alacak. UEFA’ya dün listelerin verilmesine saatler kala yaşanan yoğun görüşmelerin neticesince Cimbom’un bu yolu tercih etmesinin perde arkasından ise önemli detaylar yatıyor.

Artık lisansı çıktı

Sarı kırmızılılar dün sabah erken saatlerde TFF yetkilileriyle görüşerek UEFA’ya katılım payından gelecek 3 milyon 600 bin avrodan Oğulcan için 1 milyon 200 bin avronun kesilmesini talep etti. Fakat TFF cephesi ödemenin 10 Eylül’de geleceğini ve bu yol izlenirse Oğulcan’a lisans çıkarılamayacağı cevabını verdi. Aslan bu durumda hem Oğulcan için UEFA’dan gelecek paradan kesinti yapılması hem de oyuncuyu yarım sezon kullanamama riskinden kaçınmak için kasasından ödeme yaptı ve problemi şimdilik bertaraf etti. Oğulcan krizi bitiren Başkan Burak Elmas ve yönetimine teşekkür etti.

Şimdi futbol zamanı

Trabzon'a bilenen G.Saray'ın dünkü idmanında futbolcular önce salonda kuvvet çalıştı. Sahada devam eden antrenmanda pas ve dar alanda taktik oyunlar gerçekleştirildi. Lisansı çıkarılan Oğulcan Çağlayan çalışma öncesi Fatih Terim'le bir araya geldi. İkili neşeli bir sohbet gerçekleştirirken futbolcunun hayli moralli ve hırslı olduğu gözlendi.

CENGİZ YİNE HASTANEDE

Geçmiş olsun Başkan

G.Saray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz dün yine hastaneye kaldırıldı. Evinde sabaha karşı nöbet geçiren Cengiz’in yoğun bakıma alındığı ve sedasyon hâlinde uyutulduğu açıklandı. Doktorlar önümüzdeki iki günün kritik olduğunu ifade etti.

MARCAO UEFA LİSTESİNDE

150 bin avro ceza

∂ G.Saray Kulübü, Giresun maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan stoper Marcao'ya 150 bin avro ceza verildiğini açıkladı. Öte yandan kadro dışı kalan futbolcu UEFA listesine dahil edildi, af konusu da gündemde.

Oğulcan işi komedi! UEFA'nın lisans verdiği ve Avrupa kupası maçında oynayan yıldız oyuncuya TFF'nin lisans vermemesini eleştiren Terim, "Bu durum mantığa uymuyor" dedi

Yeni kriz Oğulcan Ç. Rizespor ile mahkemelik olan sarı kırmızılılar Oğulcan'ın lisansını çıkaramadı. Başkan Yardımcısı Epözdemir "TFF, başvurumuza rağmen dört gündür toplanmıyor" dedi.