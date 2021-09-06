Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, yıllardır konuşulan ve günümüzde de kimileri tarafından tartışılan “Hagi mi, Alex mi?” sorusuna cevap verdi. Sarı kırmızılı takımda 4 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası, 2’şer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de TSYD Kupası gören Hagi “Ben sahada konuştum. Cevap verilecek bir soru değil. Ben tarihi laflarla değil, sahada yazdım. Bunu konuşmayı diğer insanlara bırakıyorum” ifadesini kullandı.

Zaman ve sabır gerek

Uzun bir aradan sonra Forul Constanta’nın hocası olarak Florya’ya gelen Hagi, Cimbom'un Romanya’dan transfer ettiği Cicaldau ve Morutan için “Morutan çok yetenekli ve kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Genç ve yetenekli bir futbolcu. Zaman ve sabır lazım. Morutan, millî takımda niye yok bilmiyorum. Cicaldau da çok iyi oyuncu. İlk maçlarında da bunu gösterdiler zaten” diye konuştu. Hagi, Fatih Terim için de “Galatasaray en büyük reformları onunla yaptı ve başarılara ulaştı” dedi.

Tatsız prova

Millî maçlar dolayısıyla lige verilen arayı boş geçmeyen Galatasaray, dün Hagi’nin çalıştırdığı Forul Constanta ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık maçı yaptı. Sarı kırmızılılar 84 dakikasını 1-0 önde götürdüğü mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Aslan’ın 84’ten sonra üç gol yemesi (84 Betancor, 87 Fernandes ve 90+3’te Genea) ‘tehlike çanları’ olarak görüldü.

Hagi ve Popescu Galatasaray idmanında Galatasay'ın efsane futbolcuları, bugün Florya'daki antrenmanı seyretti. Hagi ve Popescu, burada eski günlere döndüklerini söyledi.