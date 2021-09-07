Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer sürecinin bitmesine sayılı saatler kala bu dönemin en hareketli takımlarından birisi de Galatasaray’dı. Gideni de boldu geleni de… Sarı kırmızılılar şu ana kadar 10 yeni ismi kadrosuna katarak ciddi bir değişime gitti. Aslan bu süreçte yüksek maliyetiyle öne çıkan Falcao ile sözleşmesini karşılıklı feshederken mukavelesi sona eren Donk, Linnes, Şener ve Jimmy Durmaz ile de yollarını ayırdı. Ayrıca kiralık olan ve sözleşmeleri biten Saracchi, Onyekuru, Gedson ve Etebo da kulüplerine döndü. Maliyetlere bakıldığında gelen 10 yeni Aslan için 22 milyon avroluk bonservis harcaması oldu.

Bonservis kazancı yok

Buna karşılık yeni isimlerin maaş yüklerinin toplamı 7 milyon 300 bin avroyu geçmedi. Ayrılıklar sonrası ise Cimbom tam 15 milyon avroluk ücret yükünden kurtuldu. Transfer limiti konusunda da 75 milyon TL’lik bir yer açıldı. Takımdan gönderilmesi düşünülen Feghouli, Babel ve Mbaye Diagne konusunda ise istenilen düzeyde teklif olmayınca üçlü elde kaldı. Ve bu transfer döneminin en dikkat çeken özelliği sarı kırmızılıların yollarını ayırdığı isimlerin hiçbirinden bonservis kazancı elde edememesiydi. Sadece kiralık olarak gönderilen Yunus (150 bin) ve Sekidika’dan (250 bin) gelir elde etti.

YUNUS YİNE ADANA'DA

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün yeniden Adana ekibine kiralandı. Sözleşmesinde herhangi bir opsiyon maddesi olmayan 21 yaşındaki oyuncu için Adana Demirspor Kulübü, 150 bin avro kiralama bedeli ödeyecek.

MUSTAFA: Şimdilik buradayım

∂ Mısır’ın Gabon ile 1-1 berabere kaldığı maçta ülkesine puan kazandıran golü atan Galatasaray’ın golcüsü Mustafa Muhammed, Bordeaux sürecini anlattı. Mustafa “’Millî takımdan izinli olarak Fransa'ya gittim. Sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda olmadı. Zamalek ile Galatasaray Kulübü arasında bir anlaşmazlık olduğunu öğrendim. Sezon sonuna kadar burada devam edeceğim” dedi.

ESKİ YUVASI ALANYA’DA

Akbaba imzayı attı

∂ Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra istenilen geri dönüşü bir türlü yapamayan Emre Akbaba, Alanyaspor’a kiralandı. Hoca problemini Bülent Korkmaz ile çözen Akdeniz ekibi, Emre Akbaba ile de sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Ücretinin tamamını Alanya’nın karşılaşacağı hücum oyuncusu dün yeni takımı ile ilk idmanına çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi grup maçları öncesinde UEFA'ya futbol takımının kadro listesini gönderdi.