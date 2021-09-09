Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Takım olarak istikrarsızlığa alışmıştık ama alışık olmadığımız ve bir anlamda unuttuğumuz ruhsuz oyunla farklı mağlubiyetti. İlk maçta 4 attığımız Hollanda’dan deplasmanda 6 yedik. Ve 6-1’lik mağlubiyetten sonra “Sorumlu benim” diyen teknik direktör Şenol Güneş’in hedef saptıran ifadeleri can sıktı. Takımın problemleri anlamında icraatın başında olan ancak genel izleyici rolünde durum tespiti yapan Güneş’in “Ben buraya gelirken yalvarmadım, sevinerek geldim ama bana yalvardılar” sözü TFF cephesinde büyük tepki çekti. Şenol Hoca hem otoriteyi sarstı hem de kendini kurtarmaya çalıştı.

ACİL EYLEM PLANI

İşte bu söz TFF yönetimini “acil durum” ve “acil eylem planı” konusunda harekete geçirdi. Normalde teknik operasyon için gruptan çıkmak adına çok kritik olan 8 Ekim’deki Norveç maçını da beklemeyi düşünen Nihat Özdemir yönetimi, dün Şenol Hoca’yla görüşerek, “Gereğini yapın ve istifa edin” talebinde bulunarak, Norveç maçına yeni bir teknik ekiple çıkmak için düğmeye bastı. Güneş’in psikolojik anlamda ‘bitik’ bir görüntü içinde olması, özellikle genç futbolcuların ‘ne diyeceğimizi bilmiyoruz’ tarzı söylemleri ve liderliğe ihtiyaç duymaları net bir şekilde görüldü.

BURUK İLK SIRADA

Ve gelelim A Millî Takım Teknik Direktörlüğü için öne çıkan isme. Başakşehir’de şampiyonluk yaşayan sonrasında ayrılan ve şu anda boşta olan Okan Buruk ilk sırada yer alıyor. Genç jenerasyonun temsilcilerinden olan, kendini güncelleyen Buruk tek başına da düşünülmüyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray’ın orta sahasını beraber toparladığı ve iyi anlaştığı Emre Belözoğlu da ekibe dahîl edilecek. Norveç maçına kısa bir süre kalmasından dolayı TFF iki isimle de hemen masaya oturup işi resmîyete dökecek ve ay yıldızlı takımdaki tükenmişlik sendromunu bitirmeye çalışacak.

TAZMİNATI 22 MİLYON LİRA

2019’da kendi deyimi ile birilerinin “yalvarması” sonucu göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş’in TFF ile Haziran 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Tazminatının ise 22 milyon TL civarında olduğu belirtiliyor.

HEP AYNI FİLM: DÜZEN BÖYLE

Millî takım kötü gittiğinde veya farklı yenilgiler geldiğinde yaşanan tablo değişmiyor. Hep yan yollara sapılıp problemin çözümü saha içinde aranmak yerine saha dışındaki yan faktörlere bakılıyor, gündem oluşturuluyor ve ana fikirden çıkarılması gereken derslerden uzaklaşılıyor. Bir anlamda mazeret üretilip “içeriden” kendimize yeni motivasyon unsurları bulunuyor. Geçmişte “İçimizdeki İrlandalılar”ın günümüzde “Şeytani Düzen” olarak ifadesi gibi.

HOLLANDA BASINI: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI KIYMAYA ÇEVİRDİK!

Bizim adımıza ‘rezalet’ olarak kayıtlara geçen 6-1’lik Hollanda maçımız Avrupa’da nasıl yankılandı? Almanya, İngiltere ve İtalya’da, Dünya Kupası elemelerinde Hollanda’nın futbolu ön plana çıkarılıp Türkiye’nin şokta olduğu belirtilirken Hollanda’nın etkili gazetelerinden De Telegraaf da, "Türkiye'yi hezimete uğratan Portakallar, Dünya Kupası'na doğru adım attı" başlığını attı. Voetbal International dergisi de, "Amsterdam'daki gala gecesinde Portakallar Türkiye'den intikamını aldı. Amsterdam'daki futbol şöleninde Hollanda, Türkiye'yi kıymaya çevirdi" ifadelerine yer verdi.

HOLLANDA’DAN ALTI GOL YİYEN KALECİYE AVCI DESTEĞİ

Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye’nin Hollanda ile yaptığı ve 6-1 kaybettiği mücadelede kale Uğurcan Çakır’ındı. 16 milyon avro ile Süper Lig'in en değerlisi olan Trabzonsporlu futbolcu, önceki gece kalesinde tam altı gol birden görmenin şokunu yaşadı. Millî takımdan morali bozuk dönen Uğurcan Çakır’a ilk destek ise teknik direktör Abdullah Avcı’dan geldi. Tecrübeli teknik adamın pazar günü oynanacak G.Saray maçı öncesi Çakır’ı yakın markaja alacağı ve motivasyonunu üst seviyeye çıkaracağı öğrenildi. Uğurcan’a kritik maça kadar ne kadar kaliteli ve iyi bir kaleci olduğu anlatılacak, moral verilecek. Öte yandan G.Saray'a bilenen bordo mavililer dün pas ağırlık bir idman gerçekleştirdi.

ERSİN DÜZEN BIRAKTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir’e danışmanlık yapan Ersin Düzen maç sırasında attığı tweet sonrası görevi bıraktı. Düzen, ayrıca Millî Takıma başarılar diledi. Şimdi TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kime danışacağı merak konusu oldu!

A Milliler, Hollanda'da ağır mağlubiyet aldı A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda’ya 6-1 mağlup oldu.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.