Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda merkezli bir televizyon programına katılan efsane teknik direktör Hiddink, kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ADA ÜLKESİ CURAÇAO'NUN BAŞINDAYDI

Hiddink, son olarak çalıştırdığı Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada olan Curaçao'nun milli takımında hedeflediği başarılara ulaşamaması ve son dönemde koronavirüse yakalanması sebebi ile bu yönde bir karar aldığını belirtti.

FENERBAHÇE'Yİ VE A MİLLİ TAKIM'I ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'de 1990-1991 sezonunda, A Milli Takım'da ise 2010-2011 sezonunda görev alan Hollandalı teknik adam, kariyeri boyunca Real Madrid, Chelsea, Valencia, PSV Eindhoven gibi kulüp takımlarının yanı sıra Avustralya, Rusya, Hollanda ve Güney Kore'nin milli takımlarını çalıştırdı.

HİDDİNK'İN MİLLİ TAKIMLARDAKİ BAŞARILARI

1998 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda ile yarı finalde Brezilya'ya kaybetti. 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Güney Kore'yi yarı finale taşıdı.

32 yıl aradan sonra Avustralya’yı Dünya Kupası finallerine yükseltti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı tarihinde ilk kez yarı finale ulaştırdı.

Teknik direktörlük kariyerinde 822 maça çıkan futbolcu kökenli çalıştırıcılardan Hiddink, bu karşılaşmalarda 469 galibiyet,180 beraberlik ve 173 mağlubiyet aldı.