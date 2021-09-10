Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik adam için arayışa geçti. Federasyonun, işk görüşmeyi Alman teknik adam Joachim Löw ile yaptığı iddia edildi.

Almaya Milli Takımı ile yollarını Temmuz ayında ayıran 61 yaşındaki çalıştırıcı ile yapılan ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı belirtilirken, Löw'ün 15 yıl süren Almanya Milli takımı teknik direktörlüğü sonrası bir süre takım çalıştırmak istemediğini federasyon yetkililerine ilettiği iddia edildi.

YERLİ ADAYLAR DA VAR

Federasyonun yerli teknik adam adayları arasında Emre Belözoğlu, Samet Aybaba, Okan Buruk, Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay isimleri yer alıyor. Başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, kısa süre içinde ay yıldızlı ekibin yeni teknik adamını belirleyecek. (NTV Spor)

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu. Güneş, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 82 maçta 38 galibiyet ve 21 yenilgi yaşadı.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.