Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ve Uruguay Millî Takımı’nın değişmez kalecisi Fernando Muslera, âdeta baş döndüren bir yolculuk sonrası takımının Trabzonspor maçına yetişti. 29 Ağustos’ta oynanan ve 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçının sabahında İstanbul’dan Madrid aktarmalı olarak ülkesinin başkenti Montevideo’ya gitti. Burada takımının kampına katılan Fernando Muslera ertesi gün de Peru ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma için Peru’nun başkenti Lima’ya yolculuk yaptı.

Uykusuz, yorgun…

1-1 biten maçın ardından ülkesine dönen Muslera, Uruguay’ın 4-2 galip geldiği Bolivya ve dört gün sonra da 1-0 kazandığı Ekvador maçlarında 90’ar dakika kaleyi korudu. Galatasaray’ın kritik Trabzonspor maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan Muslera, son maçın ardından apar topar büyük bir fedakârlıkla yeniden yollara düşüp Madrid aktarmalı İstanbul’a geldi ve Trabzon’a gitmek üzere olan arkadaşlarını havaalanında yakalayıp sarı kırmızılı kafileye dâhil oldu.

GENEL KURULLAR İÇİN

Tarihler belli oldu

∂ Pandemi sebebiyle Galatasaray’da yapılamayan mali genel kurulların tarihi belli oldu. 2019 yılının genel kurulu, 16 Ekim Cumartesi, 2020 yılının genel kurulu ise 17 Ekim Pazar günü Lütfi Kırdar’da gerçekleştirilecek. İki genel kurulda da Mustafa Cengiz ve yönetimi hem mali hem de idari açıdan ibraya sunulacak.

Galatasaray Trabzon deplasmanında Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, lider Trabzonspor'un konuğu olacak.