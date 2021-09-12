Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın başarılı ön liberosu Josef De Souza, dün bilinen top kesme özelliklerinin yanı sıra yüzde 100 pas isabeti sağladı. Josef'in bu performansında Pjanic'le birlikte oynaması da önemli etken oldu.

“SÜPER LİG’İN EN İYİSİ”

Volkan Demirel, Josef'in performansının her geçen gün arttığını belirterek "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, bizde oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund maçı öncesi moral depoladı.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, maçtaki kadrosunu belirledi.

Beşiktaş Başkanı Çebi: Başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde edecekleri başarının Türk futbolu adına büyük önem taşıyacağını söyledi.