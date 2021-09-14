Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir programa dahil olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile gazeteci Abdurrahman Dilipak özel açıklamalarda bulundu. Aşı karşıtlarına değinen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Karşıtların içinde bir tane bilim insanı yok, aşıyla ilgisi olmayan doktorların çoğu ürün pazarlıyor, istekleri önemsenmek ve şöhret olmak” dedi.

Aşılanmanın önemini dile getiren Ceyhan “Halkın yüzde 80’ini aşılanırsa salgın biter, aşıdan zarar görmüş bir insan görülmemiş” diye konuştu. Ceyhan, duyarlılığı en yüksek test olarak ise PCR testini işaret ederek zorunlu aşılanmanın olmadığını söyledi.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ise “Aşıya karşı değiliz, aşı dayatmasına karşıyız” sözleriyle düşüncesini dile getirdi. Dilipak, aşı olmama sebebini “İçeriğini bilmiyoruz” açıklamasıyla yanıtlayarak, “Bu kadar çok aş, insanda mutasyona sebep olacak, PCR testi tam bir sahtekarlık” sözleriyle iddiada bulundu.

Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalının canlı yayınında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Koronavirüste bu hafta neden çok kritik? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan cevapladı Hem uzmanlar hem yetkililer ‘1-2 haftanın çok kritik olduğunu’ vurguluyor. Peki niye önemli? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu soruyu şöyle cevapladı: